Як "бавовна" в Криму може вплинути на контрнаступ: думки експертів

Про це РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов в матеріалі "Бавовна" та безпілотники. Про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ".

"Українські сили оборони готуються до контрнаступу. Хоча уряд не підтверджує, що це працюють українські дрони, очевидно, що це відбувається в рамках підготовки до нашого контрнаступу. Сили оборони працюють дронами-камікадзе, поступово знищуючи об'єкти військової та паливної інфраструктури", - сказав Селезньов.

Він пояснив, що літаки, кораблі та танки без пального - це "купа залізяччя, яке не зрушить ані вперед, ані назад". І з огляду на це, експерт зауважив, що очевидно така діяльність буде продовжуватися аж до початку контрнаступу.

Селезньов також зазначив, що чим більше об'єктів паливного комплексу буде знищено, тим менше буде можливостей у армії РФ підвозити пальне для заправки тих же танків.

"Звісно, ключовий елемент логістичної інфраструктури російської армії, яка діє в Криму, - це Кримський міст. Але поки технічної можливості знищити його немає. Але прийде час, і ми його знищимо, бо тому є нагальна потреба", - додав він.

Крім того, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун наголосив на необхідності відрізати Росію від Криму.

"Найкращий метод, щоб забезпечити наш наступ і дозволити ворогу використовувати повною мірою флот і сухопутні війська, - це сировинна і логістична блокада Криму", - сказав він.

Ягун також наголосив, що така сама блокада буде забезпечена й південному угрупуванню російських військ на окупованій території Херсонської та Запорізької областей.

"Усе це в комплексі показує, що відбуваються дії в тому напрямку, щоб не дозволити ворогу вільно почуватися саме в логістичному плані", - сказав експерт.

Нагадаємо, наприкінці квітня та на початку травня активізувалися удари по військових об'єктах РФ в Криму. Що означають ці вибухи та чого чекати далі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали про те, що, за словами постійної представниці президента України в АР Крим Таміли Ташевої, влада готує план першочергових заходів, які відбуватимуться у деокупованому півострові.

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