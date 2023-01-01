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Як банки та система платежів працюють на свята: графік НБУ

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Україна, Неділя 01 січня 2023 09:21
Як банки та система платежів працюють на свята: графік НБУ Фото: НБУ визначив графік на Новий рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України та регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 та на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Рішенням НБУ визначено наступний графік:

Визначено такий графік:

30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі;

31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України;

31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП - відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається;

1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року;

2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі;

7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

Як банки та система платежів працюють на свята: графік НБУ

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у період дії військового стану в Україні скасовано святкові дні , передбачені Кодексом законів про працю. Тож трьох додаткових вихідних на новорічні свята не буде.

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