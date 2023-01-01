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Как банки и система платежей работают на праздники: график НБУ

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 09:21
Как банки и система платежей работают на праздники: график НБУ Фото: НБУ определил график на Новый год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы Украины и регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Решением НБУ определен следующий график:

30 декабря 2022 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме;

31 декабря 2022 года банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП проводятся до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не проводит валютные интервенции на валютном рынке Украины;

31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП - в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Также банки самостоятельно принимают решение по проведению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;

1 января 2023 года прием начальных платежей в СЭП начинается в 9:00. Межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 2 января 2023 года;

2 января 2023 года банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме;

7, 8 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП проводятся датой банковского дня 9 января 2023 года.

Как банки и система платежей работают на праздники: график НБУ

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Напомним, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Поэтому трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.

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