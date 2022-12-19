ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як банки та система платежів працюватимуть на Новий рік та Різдво: графік НБУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 грудня 2022 13:37
Як банки та система платежів працюватимуть на Новий рік та Різдво: графік НБУ Фото: НБУ визначив графік на Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Визначено такий графік:

30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі;

31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України;

31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП - відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається;

1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року;

2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі;

7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

Як банки та система платежів працюватимуть на Новий рік та Різдво: графік НБУ

"Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Тому трьох додаткові вихідні на новорічні свята не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Різдво Новий рік
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах