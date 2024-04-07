Як "Атлетік" перший за 40 років Кубок Іспанії завоював: огляд фіналу

Іспанія, Кубок Іспанії, фінал

"Атлетік" – "Мальорка" – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Сансет, 50 – Родрігес, 21

У середині першого тайму рахунок відкрили острів'яни. Після кутового команда Хав'єра Агірре змарнувала дві нагоди забити, але реалізувала третю. Це Райльо після хибного замаху замість чергового удару відкинув Родрігесу, а той технічно поклав у дальній кут.

Баски відігралися на старті другої половини. Ніко Вільямс класною передачею знайшов у чужому штрафному майданчику Сансета. Хавбек прийняв м'яч і другим дотиком потужно пробив у дев'ятку воріт "Мальорки" – 1:1.

Більше команди в основний час не забивали. Без голів суперники обійшлися і в додатковий час. Як наслідок, довелося з'ясувати володаря трофею в серії пенальті. Там голкіпер "Атлетіка" Агірресабала парирував удар Морланеса, а Радоніч відправив м'яч вище воріт. Натомість баски Гарсія, Муньяїн, Весга та Беренгер були точними.

Отже, підопічні Ернесто Вальверде перервали темну смугу в історії турніру. "Атлетік" завоював 25-й Кубок Іспанії, але цьогорічний титул – перший після сезону 1983/84, коли "леви" оформили чемпіонський дубль. Баски гарантували собі виступ у Лізі Європи в наступному сезоні та участь у Суперкубку Іспанії-2024.