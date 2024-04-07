Как "Атлетик" первый за 40 лет Кубок Испании завоевал: обзор финала

Испания, Кубок Испании, финал

"Атлетик" – "Мальорка" – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Сансет, 50 – Родригес, 21

В середине первого тайма счет открыли островитяне. После углового команда Хавьера Агирре упустила две возможности забить, но реализовала третью. Это Райльо после ложного замаха вместо очередного удара сбросил Родригесу, а тот технично уложил в дальний угол.

Баски отыгрались на старте второй половины. Нико Уильямс классной передачей нашел в чужой штрафной площадке Сансета. Хавбек принял мяч и вторым касанием мощно пробил в девятку ворот "Мальорки" – 1:1.

Больше команды в основное время не забивали. Без голов соперники обошлись и в дополнительное время. Как следствие, пришлось выяснить обладателя трофея в серии пенальти. Там голкипер "Атлетика" Агирресабала парировал удар Морланеса, а Радонич отправил мяч выше ворот. Зато баски Гарсия, Муньяин, Весга и Беренгер были точными.

Итак, подопечные Эрнесто Вальверде прервали темную полосу в истории турнира. "Атлетик" завоевал 25-й Кубок Испании, но титул этого года – первый после сезона 1983/84, когда "львы" оформили чемпионский дубль. Баски гарантировали себе выступление в Лиге Европы в следующем сезоне и участие в Суперкубке Испании-2024.