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Як "Арсенал" Зінченка епічний камбек проти МЮ влаштував: відео

Лондон, Понеділок 04 вересня 2023 09:51
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Як "Арсенал" Зінченка епічний камбек проти МЮ влаштував: відео Фото: Габріел Жезус встановив остаточний результат зустрічі (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" здобув видовищну перемогу над "Манчестер Юнайтед" у 4-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27

Гаряче в протистоянні стало в середині першого тайму, коли команди обмінялися голами впродовж хвилини. Відкрили рахунок манкуніанці – Рашфорд утік на ворота "канонірів" лівим флангом, змістився до центру та пробив у дальній кут. У відповідь Едегор класно пробив з лінії штрафного в атаці лондонців.

Головні ж події розгорнулися у доданий арбітром до другої половини час. Здавалося, що матч рухається до бойовою нічиєї. Однак, "Арсенал" зумів дотиснути принципового опонента. Та ще й двома голами!

Спершу "каноніри" скористалися стандартом. Райс на дальній стійці прийняв передачу Саки та з рикошетом від оборонця МЮ відправив м'яч у сітку. А потім господарі впіймали "Юнайтед" в контратаці – Жезус вирвався на оперативний простір, поклав оборонця на газон і переграв Онану.

Завдяки перемозі "Арсенал" набрав 10 очок піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Натомість МЮ з другою поразкою в сезоні опинився на 11-й сходинці. Лідер першості – "Манчестер Сіті" (12 пунктів).

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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