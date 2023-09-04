ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как "Арсенал" Зинченко эпичный камбэк против МЮ устроил: видео

Лондон, Понедельник 04 сентября 2023 09:51
UA EN RU
Как "Арсенал" Зинченко эпичный камбэк против МЮ устроил: видео Фото: Габриэл Жезус установил окончательный результат встречи (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" одержал зрелищную победу над "Манчестер Юнайтед" в 4-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 4-й тур

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27

Горячо в противостоянии стало в середине первого тайма, когда команды обменялись голами в течение минуты. Открыли счет манкунианцы – Рашфорд убежал на ворота "канониров" левым флангом, сместился в центр и пробил в дальний угол. В ответ Эдегор классно пробил с линии штрафной в атаке лондонцев.

Главные же события развернулись в добавленное арбитром ко второй половине время. Казалось, что матч двигается к боевой ничьей. Однако "Арсенал" сумел дожать принципиального оппонента. Да еще двумя голами!

Сначала "канониры" воспользовались стандартом. Райс на дальней штанге принял передачу Саки и с рикошетом от защитника МЮ отправил мяч в сетку. А потом хозяева поймали "Юнайтед" в контратаке – Жезус вырвался на оперативное пространство, уложил защитника на газон и обыграл Онану.

Благодаря победе "Арсенал" набрал 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь МЮ со вторым поражением в сезоне оказался на 11-й строчке. Лидер первенства – "Манчестер Сити" (12 пунктов).

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии
NEWS
Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта