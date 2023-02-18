Як "Арсенал" із голом Зінченка "Астон Віллу" на виїзді переграв: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Астон Вілла" – "Арсенал" – 2:4

Голи: Воткінс, 5, Коутінью, 31 – Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 90+3 (автогол), Мартінеллі, 90+8

Господарям вдалося забити швидкий м'яч. На 5-й хвилині Воткінс на вході в штрафний майданчик накрутив оборонця і потужно пробив низом у дальній кут. Лондонці відповіли за 10 хвилин, коли Сака потужним пострілом із меж карної зони зіграв на добиванні.

"Віллани", однак, ще раз вийшли вперед. Це Коутінью прийняв м'яч після прострілу зліва та технічно поклав у протихід воротарю "Арсенала". Гості зуміли відігратися вже після перерви – Зінченко більярдним ударом після стандарту ввігнав м'яч у ближній кут воріт.

А в доданий арбітром час "каноніри" забили зе двічі. Спершу Жоржинью розрядив гармату в поперечину, а від неї м'яч відлетів у голову Мартінесу та закотився у ворота. Добив же бірмінгемців Мартінеллі, який відправив м'яч у порожні ворота в контратаці.

Завдяки перемозі "Арсенал" знову став одноосібним лідером чемпіонату. Лондонці набрали 54 очки за 23 матчі. "Манчестер Сіті" має 51 пункт і в суботу зустрічається з "Ноттінгемом" на виїзді.