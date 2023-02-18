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Как "Арсенал" с голом Зинченко "Астон Виллу" на выезде обыграл: видео

Фото: "Канониры" празднуют победу в Бирмингеме (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой лондонского "Арсенала" над "Астон Виллой" из Бирмингема завершился стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 24-й тур

"Астон Вилла" – "Арсенал" – 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутинью, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8

Хозяевам удалось забить быстрый мяч. На 5-й минуте Уоткинс на входе в штрафную накрутил защитника и мощно пробил низом в дальний угол. Лондонцы ответили через 10 минут, когда Сака мощным выстрелом из пределов штрафной сыграл на добивании.

"Вилланы", однако, еще раз вышли вперед. Это Коутинью принял мяч после прострела слева и технично уложил в противоход вратарю "Арсенала". Гости сумели отыграться уже после перерыва – Зинченко бильярдным ударом после стандарта вогнал мяч в угол ворот.

А в добавленное арбитром время "канониры" забили дважды. Сначала Жоржинью разрядил пушку в перекладину, а от нее мяч улетел в голову Мартинесу и закатился в ворота. Добил же бирмингемцев Мартинелли, отправивший мяч в пустые ворота в контратаке.

Благодаря победе "Арсенал" снова стал единоличным лидером чемпионата. Лондонцы набрали 54 очка в 23-х матчах первенства. У "Манчестер Сити" 51 пункт и в субботу команда Гвардиолы встречается с "Ноттингемом" на выезде.

К слову, накануне Цыганков оформил дебютный гол в чемпионате Испании.

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