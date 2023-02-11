Як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році: відповідь МОН

Як скласти НМТ українським абітурієнтам за кордоном

Шкарлет нагадав, що минулого року українські абітурієнти вже мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. Для цього там були облаштовані спеціальні екзаменаційні центри.

У 2023 році Міністерство освіти та науки має на меті розширити мережу складання НМТ за кордоном та збільшити кількість країн. Роблячи все задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.

У яких країнах цього року можна буде складати мультитест

За словами міністра, складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС. Окрім того, також спеціальні центри будуть розміщені в США, Японії, Канаді, Туреччині.

Скільки випускників складатиме НМТ

Шкарлет пояснив, що точна цифра буде відома після закінчення реєстрації на тест, а вона, за його словами, стартує у квітні.

"У 2023 році школи має закінчити приблизно 220 - 224 тисячі одинадцятикласників, які зможуть претендувати на вступ до ЗВО", - зауважив Шкарлет.

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