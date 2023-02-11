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Як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році: відповідь МОН

Фото: Як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році (freepik com)
Автор: Каріна Левицька

Українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Міносвіти Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

Як скласти НМТ українським абітурієнтам за кордоном

Шкарлет нагадав, що минулого року українські абітурієнти вже мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. Для цього там були облаштовані спеціальні екзаменаційні центри.

У 2023 році Міністерство освіти та науки має на меті розширити мережу складання НМТ за кордоном та збільшити кількість країн. Роблячи все задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.

У яких країнах цього року можна буде складати мультитест

За словами міністра, складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС. Окрім того, також спеціальні центри будуть розміщені в США, Японії, Канаді, Туреччині.

Скільки випускників складатиме НМТ

Шкарлет пояснив, що точна цифра буде відома після закінчення реєстрації на тест, а вона, за його словами, стартує у квітні.

"У 2023 році школи має закінчити приблизно 220 - 224 тисячі одинадцятикласників, які зможуть претендувати на вступ до ЗВО", - зауважив Шкарлет.

Як відбуватиметься вступна кампанія в 2023 році

  • Мультитест міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові - українська мова, математика. Один предмет на вибір - історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика чи хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ - 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, а додаткова у червні - липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів - тимчасових екзаменаційних центрах. Їх створять в Україні, та в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ цього року відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень - серпень.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше детально розповідало як у 2023 році проходитиме мультитест.

Раніше ми також писали про те, що Міносвіти запропонувало скасувати для учнів 4-х і 9-х класів державну підсумкову атестацію (ДПА) цього року.

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