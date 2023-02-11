Як абітурієнтам здати мультитест за кордоном в цьому році: відповідь МОН

Українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Міносвіти Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.
Шкарлет нагадав, що минулого року українські абітурієнти вже мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. Для цього там були облаштовані спеціальні екзаменаційні центри.
У 2023 році Міністерство освіти та науки має на меті розширити мережу складання НМТ за кордоном та збільшити кількість країн. Роблячи все задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.
За словами міністра, складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС. Окрім того, також спеціальні центри будуть розміщені в США, Японії, Канаді, Туреччині.
Шкарлет пояснив, що точна цифра буде відома після закінчення реєстрації на тест, а вона, за його словами, стартує у квітні.
"У 2023 році школи має закінчити приблизно 220 - 224 тисячі одинадцятикласників, які зможуть претендувати на вступ до ЗВО", - зауважив Шкарлет.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше детально розповідало як у 2023 році проходитиме мультитест.
Раніше ми також писали про те, що Міносвіти запропонувало скасувати для учнів 4-х і 9-х класів державну підсумкову атестацію (ДПА) цього року.
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