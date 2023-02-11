Как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году: ответ МОН

Украинские абитуриенты, которые из-за войны находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобразования Сергея Шкарлета в эфире телемарафона .
Шкарлетт напомнил, что в прошлом году украинские абитуриенты уже имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. Для этого там были обустроены специальные экзаменационные центры.
В 2023 году Министерство образования и науки намерено расширить сеть составления НМТ за рубежом и увеличить количество стран. Делая все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.
По словам Министра, составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС. Кроме того, специальные центры будут размещены в США, Японии, Канаде, Турции.
Шкарлетт пояснил, что точная цифра будет известна по окончании регистрации на тест, а она, по его словам, стартует в апреле.
"В 2023 году школы должна закончить примерно 220 - 224 тысяч одиннадцатиклассников, которые смогут претендовать на поступление в ЗВО", - отметил Шкарлетт.
Напомним, РБК-Украина ранее подробно рассказывала как в 2023 году будет проходить мультитест.
Ранее мы также писали о том, что Минобразования предложило упразднить для учащихся 4-х и 9-х классов государственную итоговую аттестацию (ГНА) в этом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.