Как абитуриентам сдать мультитест за границей в этом году: ответ МОН

Как составить НМТ украинским абитуриентам за границей

Шкарлетт напомнил, что в прошлом году украинские абитуриенты уже имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. Для этого там были обустроены специальные экзаменационные центры.

В 2023 году Министерство образования и науки намерено расширить сеть составления НМТ за рубежом и увеличить количество стран. Делая все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.

В каких странах в этом году можно будет сдавать мультитест

По словам Министра, составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС. Кроме того, специальные центры будут размещены в США, Японии, Канаде, Турции.

Сколько выпускников будет составлять НМТ

Шкарлетт пояснил, что точная цифра будет известна по окончании регистрации на тест, а она, по его словам, стартует в апреле.

"В 2023 году школы должна закончить примерно 220 - 224 тысяч одиннадцатиклассников, которые смогут претендовать на поступление в ЗВО", - отметил Шкарлетт.

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