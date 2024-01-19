Як 2-3, так і 20 років. Економіст дала неоднозначний прогноз зростання добробуту українців

"У серпні-вересні податкова відзвітувала, що була якась рекордна кількість ФОП. Тому залежатиме, наскільки буде активно населення, наскільки люди повертатимуться, включатимуться. Тому це може бути і 2-3 роки, а може бути і 20", - Розповіла вона, зазначивши, що "це абсолютно непередбачувано".

Для більшого розуміння демограф навела наступний приклад: у 2019 році у нас були дуже хороші показники, "і 2020-го все різко обвалилося, рівень бідності зріс і ми думали, що це надовго".

"Але у 2021-му рівень бідності став нижчим за рівень бідності 2019 року", - уточнила вона.

Чинники, які можуть вплинути

Як уточнила Черенько, все залежатиме не лише від фінансових факторів.

"У 2023 році економіка так утрималася не лише завдяки тому, що нам допомагали з бюджетними видатками, а й тому, що активно почав відновлюватись український бізнес", - констатувала вона.

Також, за її словами, це залежить від вступу до ЄС, тому що політика сприяння новим країнам-членам, яка передбачає виділення цільових коштів, прискорює розвиток.

Чисельність населення України

Протягом наступних 10 років населення України може становити близько 30 млн осіб. Ця кількість дозволить країні нормально функціонувати та розвиватися. Але це може бути досягнуто лише за певних умов.

При цьому, в Україні до 2050 року кількість жінок пенсійного віку буде перевищувати кількість трудящих. Крім того, кількість дітей і молоді суттєво знизиться у порівнянні з показниками 2020 року.