JP Morgan прогнозирует конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году

В прогнозном отчете банка на следующий год говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к "сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей".

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка, сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, роста акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США - ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире - вырастет до 2,25% к концу 2022 года.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", - сказал Коланович.