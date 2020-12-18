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Johnson & Johnson запустила финальные испытания COVID-вакцины

Пятница 18 декабря 2020 11:43
Johnson & Johnson запустила финальные испытания COVID-вакцины
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Американская корпорация Johnson & Johnson запустила в полном объеме финальные испытания своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые промежуточные результаты исследования будут доступны до конца января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 производства Janssen полностью запущена и включает около 45 тысяч участников", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 среди населения в странах, где проводится испытание, такое количество участников будет достаточно для получения необходимых данных.

Напомним, ранее в компании Johnson & Johnson заявили, что их вакцина против коронавируса будет стоить меньше чем 10 долларов.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность.

Кроме того, британская компания Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно исследованиям, она эффективна на 70%.

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