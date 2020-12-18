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Johnson & Johnson запустила фінальні випробування COVID-вакцини

П'ятниця 18 грудня 2020 11:43
Johnson & Johnson запустила фінальні випробування COVID-вакцини
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу. Очікується, що перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від COVID-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тисяч учасників", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначають, що через високий рівень захворюваності на COVID-19 серед населення в країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання необхідних даних.

Нагадаємо, раніше у компанії Johnson & Johnson заявили, що їх вакцина проти коронавірусу буде коштувати менше ніж 10 доларів.

Також РБК-Україна писало, що вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала 95%-ву ефективність.

Крім того, британська компанія Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з дослідженнями, вона ефективна на 70%.

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