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Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию

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Вторник 29 марта 2022 16:49
Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию Фото: Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Johnson & Johnson заявила о прекращении в Российскую Федерации товаров для персонального ухода. Также увеличила пожертвования на гуманитарные помощи беженцам из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейший производитель товаров для здоровья в мире заявил о приостановке поставки в Россию товаров для персонального ухода.

Пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам было увеличено с 5 до 10 млн долларов.

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