Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию

Компания Johnson & Johnson заявила о прекращении в Российскую Федерации товаров для персонального ухода. Также увеличила пожертвования на гуманитарные помощи беженцам из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам было увеличено с 5 до 10 млн долларов.

Крупнейший производитель товаров для здоровья в мире заявил о приостановке поставки в Россию товаров для персонального ухода.

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