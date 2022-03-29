Johnson & Johnson припинив поставку засобів гігієни у Росію
Фото: Johnson & Johnson припинив поставку засобів гігієни у Росію (Getty Images)
Компанія Johnson & Johnson заявила про припинення в Російську Федерації товарів для персонального догляду. Також збільшила пожертвування на гуманітарні допомоги біженцям з України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Найбільший виробник товарів для здоров'я у світі заявив про призупинення постачання в Росію товарів для персонального догляду.
Пожертвування на гуманітарні цілі для допомоги біженцям було збільшено з 5 до 10 млн доларів.
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