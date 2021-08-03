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Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины в Индии

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США, Вторник 03 августа 2021 17:12
Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины в Индии Фото: Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины в Индии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины от коронавирус в Индии. Причины такого решения пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что заявка была отозвана после того, как компания столкнулась с проблемами поставки вакцин в Индию.

Однако еще вчера Johnson & Johnson сообщала, что ведет переговоры с правительством Индии об экстренном одобрении ее вакцины.

Указано, что в мае Индия отменила местные испытания препаратов, которые "хорошо себя зарекомендовали" таким образом пытаясь ускорить их внедрение.

В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что была сформирована группа для взаимодействия с производителями вакцин.

"Группа находится в постоянном диалоге с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson для обсуждения и решения различных вопросов, включая вопрос о возмещении ущерба",- говорится в сообщении.

Кроме этого Johnson & Johnson не запросила полное одобрение своей вакцины в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в то время, как Pfizer и Moderna уже перешли к получению полного одобрения.

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Вакцина Индия Коронавирус
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