JKX Oil&Gas с активами в Украине показала 15 млн прибыли после убытка годом ранее

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas в 2018 году получила чистую прибыль в размере 15,26 млн долларов по сравнению с чистым убытком 17,66 млн долларов годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительный неаудированный годовой отчет компании на Лондонской фондовой бирже от 29 марта 2019 года.

Отметим, это первая прибыль JKX Oil&Gas по итогам года впервые с 2013 года. Так, по данным отчета, выручка компании увеличилась на 24,4% – до 92,87 млн долларов благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.

В документе подчеркивается, что если 2018 год JKX встречала с чистым долгом в 9,7 млн долларов, то завершила его с чистой денежной позицией 8,2 млн долларов.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года в состав акционеров JKX Oil&Gas вошла Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является Виталий Хомутынник. В частности, Cascade Investment Fund купила 20% акций JKX.

Среди крупнейших акционеров JKX Oil&Gas сегодня также Eclairs Group – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.