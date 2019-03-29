JKX Oil&Gas з активами в Україні показала 15 млн прибутку після збитку роком раніше

Нафтогазова компанія JKX Oil&Gas в 2018 році отримала чистий прибуток у розмірі 15,26 млн доларів у порівнянні з чистим збитком 17,66 млн доларів роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередній неаудований річний звіт компанії на Лондонській фондовій біржі від 29 березня 2019 року.

Зазначимо, це перший прибуток JKX Oil&Gas за підсумками року вперше з 2013 року. Так, за даними звіту, виручка компанії збільшилася на 24,4% – до 92,87 млн доларів завдяки більш високим цінами продажу продукції в Україні.

В документі підкреслюється, що якщо 2018 рік JKX зустрічала з чистим боргом в 9,7 млн доларів, то завершила його з чистою грошовою позицією 8,2 млн доларів.

JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні, РФ, Угорщині і Словаччини.

Як повідомлялося раніше, в липні 2018 року до складу акціонерів JKX Oil&Gas увійшла Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої є Віталій Хомутиннік. Зокрема, Cascade Investment Fund придбала 20% акцій JKX.

Серед найбільших акціонерів JKX Oil&Gas сьогодні також Eclairs Group – 27,47% акцій, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

В Україні група JKX володіє Полтавською газонафтовою компанією.