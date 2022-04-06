UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Javelin и не только. Байден подписал новый пакет помощи для Украины

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Американский президент Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для противостояния в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS.

Американский президент подписал указ о военно-технической помощи Украине. В пакете помощи – противотанковые ракеты Javelin.

Накануне новый пакет помощи на сумму 100 млн долларов анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен. Львиная доля этих средств пойдет на Javelin. Соглашение явилось результатом усилий по укреплению обороны Украины в противостоянии с РФ.

Госсекретарь пообещал продолжать военно-техническую поддержку ВСУ. По словам Блинкена, Соединенные Штаты ускорят поставки вооружений.

К слову, Украина и США продолжают переговоры о потребностях в топливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф БайденВторжение России в УкраинуВойна России против Украины