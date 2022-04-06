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Javelin і не тільки. Байден підписав новий пакет допомоги для України

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Американський президент Джо Байден заявив про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги задля протистояння у війні проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Американський президент підписав указ про військово-технічну допомогу Україні. У пакеті допомоги – протитанкові ракети Javelin.

Напередодні новий пакет допомоги на суму 100 млн доларів анонсував держсекретар Ентоні Блінкен. Левова частка цих коштів піде на Javelin. Угода стала результатом зусиль із укріплення оборони України в протистоянні з РФ.

Держсекретар пообіцяв продовжувати військово-технічну підтримку ЗСУ. За словами Блінкена, Сполучені Штати пришвидшать постачання озброєнь.

До слова, Україна та США продовжують перемовини щодо потреб у паливі.

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