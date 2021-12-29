James Webb будет работать дольше, чем ожидалось. В NASA объяснили почему

После запуска телескопа James Webb, который состоялся 25 декабря, ученые проанализировали его начальную траекторию. Оказалось, что топлива будет достаточно, чтобы продлить его ожидаемый срок работы в космосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Выяснилось, что обсерватория потратит меньше топлива, чтобы добраться до точки Лагранжа, в связи с чем James Webb будет способен продолжать свою работу более 10 лет, хотя минимальный базовый срок миссии составлял всего пять лет.

Все же еще есть достаточно факторов, которые могут повлиять на продолжительность его работы.

Отмечается, что ракетное топливо необходимо не только для того, чтобы доставить обсерваторию до ее конечного пункта в космосе, но и для корректировки траектории, маневров для "удержания станции" и управления импульсом, который поддерживает ориентацию Вебба в пространстве.