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James Webb будет работать дольше, чем ожидалось. В NASA объяснили почему

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 19:13
James Webb будет работать дольше, чем ожидалось. В NASA объяснили почему Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

После запуска телескопа James Webb, который состоялся 25 декабря, ученые проанализировали его начальную траекторию. Оказалось, что топлива будет достаточно, чтобы продлить его ожидаемый срок работы в космосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Выяснилось, что обсерватория потратит меньше топлива, чтобы добраться до точки Лагранжа, в связи с чем James Webb будет способен продолжать свою работу более 10 лет, хотя минимальный базовый срок миссии составлял всего пять лет.

Все же еще есть достаточно факторов, которые могут повлиять на продолжительность его работы.

Отмечается, что ракетное топливо необходимо не только для того, чтобы доставить обсерваторию до ее конечного пункта в космосе, но и для корректировки траектории, маневров для "удержания станции" и управления импульсом, который поддерживает ориентацию Вебба в пространстве.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности обсерватории James Webb, почему она настолько важна для изучения Вселенной и почему ее запуск переносили в течение более чем 14 лет.

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