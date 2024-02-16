ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізюмському районі група людей підірвалася на протипіхотній міні: є загиблі та поранений

Довгеньке , П'ятниця 16 лютого 2024 21:11
UA EN RU
В Ізюмському районі група людей підірвалася на протипіхотній міні: є загиблі та поранений Архівне фото: В Ізюмському районі група людей підірвалася на протипіхотній міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області сьогодні, 16 лютого, група людей підірвалася на міні. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Жертви

У полі в селі Довгеньке Ізюмського району троє цивільних чоловіків підірвалися на ворожому вибухонебезпечному предметі. За попередніми даними, це протипіхотна міна типу ОЗМ.

"Двоє чоловіків загинули на місці. Третій - 24-річний чоловік - отримав травму, його госпіталізовано до лікарні", - пише прокуратура.

Розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото: Наслідки підриву (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Розслідування проводили слідчі поліції.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Війна в Україні
NEWS
САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
DAILY
Дмитро Лиховій, ОСУВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, та пріоритет – життя бійців
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дмитро Лиховій, ОСУВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, та пріоритет – життя бійців