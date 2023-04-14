В Ізюмському районі дві людини підірвалися на ворожих мінах

"Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками "Харківобленерго", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.

"Другий - стався прямо на ринку у м. Ізюм на вулиці Цусимській. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну", - додали у ДСНС.

Вибухом їй пошкодило ногу. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.