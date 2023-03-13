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В Ізюмському районі чоловік натрапив на міну: стався вибух, він у лікарні

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Харків, Понеділок 13 березня 2023 12:40
В Ізюмському районі чоловік натрапив на міну: стався вибух, він у лікарні Фото: в Ізюмському районі Харківської області чоловік натрапив на міну (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області біля поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Він отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок вибуху отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Синєгубов вкотре закликав мешканців області бути максимально уважними та обережними, адже на деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів.

"Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними", - звернувся він.

Як повідомлялося, в Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху вони загинули на місці події.

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