Под Изюмом сбит российский ударный вертолет Ка-52

Украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении "Аллигатора" подтвердила разведка", - говорится в сообщении 93-й бригады.
Военнослужащие также отметили, что вражеские вертолеты забросали украиские позиции неуправляемыми авиационными ракетами. И один из них вскоре удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".
Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевых полетов украинских вертолетов на завод "Азовсталь", когда на его территории защитники Мариуполя удерживали позиции.
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