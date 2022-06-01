Под Изюмом сбит российский ударный вертолет Ка-52

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении "Аллигатора" подтвердила разведка", - говорится в сообщении 93-й бригады.

Военнослужащие также отметили, что вражеские вертолеты забросали украиские позиции неуправляемыми авиационными ракетами. И один из них вскоре удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".