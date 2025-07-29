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В Ізюмі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

Фото: місто атакують "Шахеди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 29 липня, в Ізюмі Харківської області пролунали вибухи. В напрямку міста летіли дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізюмської МВА і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Ізюмі чутно два вибухи", - йдеться у повідомленні о 05:36.

Напередодні військові інформували, що у Харківській області зафіксовано "Шахеди", які рухаються на захід. Водночас в Ізюмській МВА писали, що три безпілотника тримають курс на місто.

За останніми даними, о 05:42, на місто летить ще один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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ІзюмХарківВійна в Україні