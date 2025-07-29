В Ізюмі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

"В Ізюмі чутно два вибухи", - йдеться у повідомленні о 05:36.

Напередодні військові інформували, що у Харківській області зафіксовано "Шахеди", які рухаються на захід. Водночас в Ізюмській МВА писали, що три безпілотника тримають курс на місто.

За останніми даними, о 05:42, на місто летить ще один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській та Донецькій областях.