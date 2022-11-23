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В Ізюмі пошкоджено 80% будівель, - Синєгубов

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Ізюм, Середа 23 листопада 2022 05:05
В Ізюмі пошкоджено 80% будівель, - Синєгубов Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Малиновський

В результаті бойових дій в Ізюмі Харківської області пошкоджено або знищено 80% будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Харківської ОВА.

Також окупанти знищили і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

"У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі. Тому місцевій владі треба тісніше налагоджувати партнерство", - заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами, тривають відновлювальні роботи. Однією з перших почала відновлювати свою роботу "Укрпошта". Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.

Нагадаємо, що нещодавно в частину Ізюму повернули електропостачання. А перед цим "Укрзалізниця" запустила новий рейс Київ - Ізюм.

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