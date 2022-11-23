В Ізюмі пошкоджено 80% будівель, - Синєгубов

В результаті бойових дій в Ізюмі Харківської області пошкоджено або знищено 80% будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Харківської ОВА .

Також окупанти знищили і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

"У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі. Тому місцевій владі треба тісніше налагоджувати партнерство", - заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами, тривають відновлювальні роботи. Однією з перших почала відновлювати свою роботу "Укрпошта". Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.