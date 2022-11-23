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В Изюме повреждены 80% зданий, - Синегубов

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Изюм, Среда 23 ноября 2022 05:05
В Изюме повреждены 80% зданий, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Малиновский

В результате боевых действий в Изюме Харьковской области повреждены или уничтожены 80% зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Харьковской ОВА.

Также оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма.

"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", – заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу "Укрпочта". Теперь в деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Напомним, что недавно в часть Изюма вернули электроснабжение . А перед этим "Укрзализныця" запустила новый рейс Киев – Изюм.

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