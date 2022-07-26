В Изюме за время войны погибло несколько сотен мирных жителей

Городской голова Изюма Валерий Марченко рассказал, что ему известно о почти 500 погибших местных за период полномасштабной войны с Россией.

Бои за Изюм шли в начале полномасштабного вторжения, однако россияне смогли оккупировать город. По данным городского головы изюма, больше всего людей гибло в начале полномасштабного вторжения России. Речь идет не только о тех, кто погиб от российских обстрелов, а и о людях, которые вовремя не получили медицинскую помощь.

"И у нас нет информации по нашим старостинским округам. Это особенно касается Каменского старостинского округа, где шли очень сильные бои. Село Каменка расположено сразу за городом Изюм в сторону Славянска", - сообщил мэр.