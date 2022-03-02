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В Изюме оккупанты повредили газопровод: потребление газа призывают сократить

Автор: Мария Кучерявец

В городе Изюм (Харьковская область) российские оккупанты обстреляли газопровод. Жителей призывают сократить до минимума потребление газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Владимира Мацокина в Facebook.

"Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы", - написал он.

Напомним, сегодня в Харьковеи был оккупантом был нанесен удар по зданию областного управления полиции. Также под атаку попало здание социологического факультета Национального университета имени Каразина.

Вместе с тем целью врага стало здание горсовета Харькова.

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ХарьковВойна России против Украины