В Изюме оккупанты повредили газопровод: потребление газа призывают сократить
В городе Изюм (Харьковская область) российские оккупанты обстреляли газопровод. Жителей призывают сократить до минимума потребление газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Владимира Мацокина в Facebook.
"Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы", - написал он.
Напомним, сегодня в Харьковеи был оккупантом был нанесен удар по зданию областного управления полиции. Также под атаку попало здание социологического факультета Национального университета имени Каразина.
Вместе с тем целью врага стало здание горсовета Харькова.
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