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В Изюме оккупанты повредили газопровод: потребление газа призывают сократить

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Харьковская область, Среда 02 марта 2022 17:12
В Изюме оккупанты повредили газопровод: потребление газа призывают сократить Фото: в Изюме оккупанты повредили газопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Изюм (Харьковская область) российские оккупанты обстреляли газопровод. Жителей призывают сократить до минимума потребление газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Владимира Мацокина в Facebook.

"Просим население города немедленно уменьшить потребление газа! К минимуму. Враг повредил магистральный газопровод. Ведутся срочные ремонтные работы", - написал он.

Напомним, сегодня в Харьковеи был оккупантом был нанесен удар по зданию областного управления полиции. Также под атаку попало здание социологического факультета Национального университета имени Каразина.

Вместе с тем целью врага стало здание горсовета Харькова.

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