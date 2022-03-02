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В Ізюмі окупанти пошкодили газопровід: споживання газу закликають скоротити

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Харківська область, Середа 02 березня 2022 17:12
В Ізюмі окупанти пошкодили газопровід: споживання газу закликають скоротити Фото: в Ізюмі окупанти пошкодили газопровід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В місті Ізюм (Харківська область) російські окупанти обстріляли газопровід. Мешканців закликають скоротити до мінімуму споживання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Володимира Мацокіна у Facebook.

"Просимо населення міста негайно зменшити споживання газу! До мінімуму. Ворог пошкодив магістральний газопровід. Ведуться термінові ремонтні роботи", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові було окупантом було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Також під атаку потрапіла будівля соціологічного факультету Національного Університету імені Каразіна.

Разом з тим ціллю ворога стала будівля міськради Харкова.

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