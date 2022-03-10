Из Изюма эвакуировали почти 2000 человек. В город привезли гумпомощь

Из Изюма успешно эвакуировали около 2 тысяч человек. Также в город прибыл гуманитарный грузовик с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра",- пишет Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 9 марта в Украине эвакуировали более 40 тысяч человек.

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