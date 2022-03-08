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Изюм не захватили. Но там идут бои, - Арестович

Автор: Анна Шиканова

Город Изюм в Харьковской области не захвачен противником и информация об этом не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы ОП Алексея Арестовича.

Он опроверг информацию о том, что город Изюм захвачен. Однако сообщил, что там идут бои.

"Сообщения о том, что противник якобы захватил Изюм, не соответствуют действительности, там сейчас продолжаются бои и Вооруженные силы Украины наносят поражение противнику", - сказал Алексей Арестович.

Также он подчеркнул, что и другие украинские города героически держат оборону.

"Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка, не дают противнику продвигаться вперед", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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Напомним, ранее мы писали о том, что эвакуацию из Сум остановили – по маршруту зеленого коридора началась стрельба.

А также сообщали о том, что Красный крест запретил использовать свою эмблему на гуманитарных авто.

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