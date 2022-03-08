Изюм не захватили. Но там идут бои, - Арестович

Город Изюм в Харьковской области не захвачен противником и информация об этом не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы ОП Алексея Арестовича.
Он опроверг информацию о том, что город Изюм захвачен. Однако сообщил, что там идут бои.
"Сообщения о том, что противник якобы захватил Изюм, не соответствуют действительности, там сейчас продолжаются бои и Вооруженные силы Украины наносят поражение противнику", - сказал Алексей Арестович.
Также он подчеркнул, что и другие украинские города героически держат оборону.
"Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка, не дают противнику продвигаться вперед", - подчеркнул советник руководителя ОП.
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