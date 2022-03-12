В Изюм доставили гуманитарную помощь. Полгорода оказалось в заложниках оккупантов

В Изюм Харьковской области власти и волонтеры смогли доставить гуманитарную помощь. Однако получат ее не все жители города.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост чиновника горсовета Максима Стрельника в Facebook.

"Сегодня удалось попасть в Изюм с гуманитаркой. К сожалению, доставить резинопомощь на северную часть города не удалось, поскольку российские оккупанты туда никого не пропускают", – написал он.

При попытке попасть с гуманитарной помощью на север Изюма волонтеры были обстреляны. Как следствие, жители города по другую сторону Северского Донца оказались в заложниках оккупационных войск.