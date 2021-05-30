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Изъяли ноутбук и зонтик: главреда белорусского Hrodna.life отпустили

Автор: Андрей Василюк

Главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.

Об этом сообщает Белсат в Telegram.

"Алексей Шота был освободжен! Они (силовики - ред.) забрали у него ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик. Главного редактора "Hrodna.life" отпустили до суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов", - говорится в сообщении.

Днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.

Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота был задержан белорусскими правоохранителями 30 мая в связи с расследованием административного дела из-за размещения сайтом материалов, которые власти Беларуси считают экстремистскими. Дома у журналиста провели обыски - силовики изъяли оргтехнику для экспертизы.

Как отмечает портал Hrodna.life, Алексей Шота работал в TUT.BY. Он закончил Ягеллонский университет в Кракове. В марте его оштрафовали на 12 тысяч белорусских рублей (более 130 тысяч гривен) за материалы со ссылками на Telegram-канал, который власти Беларуси отнесли к экстремистским.

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