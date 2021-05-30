Изъяли ноутбук и зонтик: главреда белорусского Hrodna.life отпустили

Главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.

Об этом сообщает Белсат в Telegram .

"Алексей Шота был освободжен! Они (силовики - ред.) забрали у него ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик. Главного редактора "Hrodna.life" отпустили до суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов", - говорится в сообщении.

Днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.