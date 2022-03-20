Известные украинские евреи призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, которые усложняют въезд украинцев, в том числе тех, кто ищет убежища от военных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий текст заявления.
Так, среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украина Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.
Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, оказанную гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.
Вместе с тем, как отмечается в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры вызвали волну критики в украинском обществе.
"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с недоумением и негодованием обращаются к нам относительно упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.
Подписанты также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время украинцы спасали евреев и сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек.
"Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно", - заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.
Сейчас письмо подписали уже 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины:
Адамовский Андрей – бизнесмен и меценат
Азман Моше – главный раввин Украины, Хабад Любавич
Акинша Константин – доктор наук, искусствовед, историк, журналист-расследователь
Амиров Александр – предприниматель
Бацман Алеся – журналист и телеведущая
Бейлин Михаил – ресторатор
Береза Борислав – народный депутат VIII созыва
Берлин Михаил – председатель наблюдательного совета, Институт безопасности дорожного движения Украины
Блайх Яаков Дов — главный раввин Киева и Украины
Вайсберг Матвей – живописец, график, книжный дизайнер.
Василевская-Смаглюк Ольга – народный депутат
Вугельман Павел – заместитель мэра Одессы
Гарцман Аркадий – поэт и сценарист
Гиршфельд Анатолий – президент, Украинская машиностроительная промышленная группа
Гиссер Шайя — уроженец Одессы, раввин еврейской русскоязычной общины Иерусалима.
Голанд Илья – мастер спорта, учредитель компании "Объект сервис"
Гольденштейн Борис – основатель и генеральный директор Zezman Holding
Гольдман Роман – супервайзер, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива
Гордон Дмитрий – журналист и телеведущий
Городецкий Евгений – учредитель, ОО "Март Бабий Яр"
Григорьев Максим – бизнесмен
Елисеев Олег – генеральный директор телекоммуникационной компании ТЕНЕТ, член правления Телекоммуникационной палаты Украины, глава наблюдательного совета Федерации парусного спорта
Ермолаев Вадим – бизнесмен и инвестор
Заика Андрей – президент, Керен Кайемет Лейсраэль, Украина
Заразовский Александр – бизнесмен
Зисельс Иосиф – сопрезидент, ВААД Украины
Злотник Александр – ректор Киевского муниципального музыкального института им. Глиэра
Иоффе Фаина – директор, Еврейская конфедерация Украины
Карминский Анатолий – заслуженный строитель Украины
Кесельман Анатолий – генеральный директор, Благотворительный фонд "Хэсэд Шаарей Цион"
Кинзбурская Виктория – народный депутат
Козедубов Дмитрий – член наблюдательного совета, Еврейская Конфедерация Украины
Комаровский Евгений – доктор медицинских наук, писатель и телеведущий
Комский Леонид – галерист, основатель Аукционного дома «Дукат».
Корбан Геннадий – бизнесмен, политик, филантроп
Корогодский Гарри – бизнесмен
Коротко Александр – поэт
Костельман Владимир – мажоритарный акционер корпорации Fozzy Group
Котляревская Анна – член наблюдательного совета, Еврейская Конфедерация Украины
Левинзон Ростислав – президент Киевской городской еврейской общины
Лемберг Евгений – председатель Совета группы компаний "Ариколь"
Логвинский Георгий – народный депутат VIII созыва
Ложкин Борис – президент, Еврейская Конфедерация Украины
Лойфенфельд Александр - бизнесмен и филантроп
Луцкий Александр – бизнесмен
Малин Александр – доктор экономических наук, профессор Национального политехнического университета
Маркович Йонатан – главный раввин Киева «Хаббад Ор Авнер»
Меламуд Александр – бизнесмен и меценат
Мец Ефим – заслуженный мастер спорта
Морозов Юрий – член наблюдательного совета ЕКУ
Мороховский Вадим – председатель Наблюдательного совета Банка Восток
Мороховский Максим – генеральный директор City Rent Capital, соучредитель ОО "Одесский институт развития"
Нисилевич Светлана – член Союза театральных деятелей, президент Гильдии предпринимателей Одессы
Пекарь Валерий – преподаватель
Перцовский Александр – член правления АО "Укрзализныця"
Печерский Юрий – представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне
Пинтус Иосиф – медиа-менеджер
Пинчук Владимир – заслуженный строитель Украины, Лауреат Государственной премии Украины.
Писной Павел – бизнесмен
Птушкин Антон – блогер
Радуцкий Михаил – народный депутат, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Ременик Вилен – основатель, компания ВИК-А
Ройз Светлана – детский психолог
Сандлер Дмитрий – бизнесмен
Соколовский Александр – основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"
Ставницер Андрей – совладелец и СЕО TIS
Суркис Григорий – народный депутат
Суркис Игорь – президент футбольного клуба "Динамо Киев"
Сусленский Александр – президент Всеукраинского Еврейского Совета
Терлецкая Екатерина – доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией математических наук НЦ МАН
Трипульский Григорий – юрист, кандидат юридических наук, член исполкома Одесского горсовета
Федорик Сергей – основатель и партнер KEY Group
Фельдман Александр – народный депутат
Френкель Михаил – главный редактор газеты "Еврейский Обозреватель"
Фуксманн Борис – основатель Еврейской юридической группы Украины
Чепурняк Евгений – народный артист Украины
Черняк Евгений – бизнесмен
Шац Татьяна – искусствовед, генеральный директор культурно-просветительского проекта ОРМАН
Шверк Григорий – народный депутат VIII созыва
Шенгайт Анатолий – директор Киевской городской еврейской общины
Шерешевский Владислав – живописец
Шпильфогель Владимир – президент компании "Восток-Запад Экспресс"
Шпирт Юрий – владелец, компания "АРБЕР"
Шустер Савик – телеведущий
Яковер Максим – член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.