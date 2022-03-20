Відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від військових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.
Так, серед підписантів: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.
Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.
Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.
"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", - йдеться у листі.
Підписанти також нагадали ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб.
"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно", - заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.
Наразі листа підписали вже 85 осіб, які представляють культурну, наукову, політичну та ділову еліту України:
Адамовський Андрій – бізнесмен та меценат
Азман Моше – головний рабин України, Хабад Любавич
Акінша Костянтин – доктор наук, мистецтвознавець, історик, журналіст-розслідувач
Аміров Олександр – підприємець
Бацман Алеся – журналістка та телеведуча
Бейлін Михайло – ресторатор
Береза Борислав – народний депутат VIII скликання
Берлін Михайло – голова наглядової ради, Інститут безпеки дорожнього руху України
Блайх Яаков Дов – головний рабин Києва та України
Вайсберг Матвій – художник, графік, книжковий дизайнер
Василевська-Смаглюк Ольга – народна депутатка
Вугельман Павло – заступник мера Одеси
Гарцман Аркадій – поет та сценарист
Гіршфельд Анатолій – президент, Українська машинобудівна промислова група
Гісер Шайя – уродженець Одеси, рабин єврейської російськомовної громади Єрусалиму.
Голанд Ілля – майстер спорту, засновник компанії "Об'єкт сервіс".
Гольденштейн Борис – засновник та генеральний директор Zezman Holding
Гольдман Роман – супервайзер, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіву
Гордон Дмитро – журналіст та телеведучий
Городецький Євген – засновник, ГО "Березень Бабин Яр"
Григор'єв Максим – бізнесмен
Єлісєєв Олег – генеральний директор телекомунікаційної компанії ТЕНЕТ, член правління Телекомунікаційної палати України, голова наглядової ради Федерації парусного спорту
Єрмолаєв Вадим – бізнесмен та інвестор
Заїка Андрій – президент, Керен Кайємет Лейсраель, Україна
Заразівський Олександр – бізнесмен
Зісельс Йосип – сопрезидент, ВААД України
Злотник Олександр – ректор Київського муніципального музичного інституту ім. Глієра
Іоффе Фаїна – директор, Єврейська конфедерація України
Кармінський Анатолій – Заслужений будівельник України
Кесельман Анатолій – генеральний директор, Благодійний фонд "Хесед Шаарей Ціон"
Кінзбурська Вікторія – народний депутат
Козедубов Дмитро – член наглядової ради, Єврейська конфедерація України
Комаровський Євген – доктор медичних наук, письменник та телеведучий
Комський Леонід – галерист, засновник Аукціонного дому "Дукат".
Корбан Геннадій – бізнесмен, політик, філантроп
Корогодський Гаррі – бізнесмен
Коротко Олександр – поет
Костельман Володимир – мажоритарний акціонер корпорації Fozzy Group
Котляревська Ганна – член Наглядової ради, Єврейська конфедерація України
Левінзон Ростислав – президент Київської міської єврейської громади
Лемберг Євген – голова Ради групи компаній "Аріколь"
Логвинський Георгій – народний депутат VIII скликання
Ложкін Борис – президент, Єврейська конфедерація України
Лойфенфельд Олександр – бізнесмен та філантроп
Луцький Олександр – бізнесмен
Малін Олександр – доктор економічних наук, професор Національного політехнічного університету
Маркович Йонатан – головний рабин Києва "Хаббад Ор Авнер"
Меламуд Олександр – бізнесмен та меценат
Мец Юхим – заслужений майстер спорту
Морозов Юрій – член наглядової ради ЄКУ
Морохівський Вадим – голова наглядової ради Банку Восток
Морохівський Максим – генеральний директор City Rent Capital, співзасновник ГО "Одеський інститут розвитку"
Нісилевич Світлана – членкиня Спілки театральних діячів, Президент Гільдії підприємців Одеси
Пекар Валерій – викладач
Перцовський Олександр – член правління АТ "Укрзалізниця"
Печерський Юрій – представник Торгово-промислової палати України у Швейцарії та Ліхтенштейні
Пінтус Йосип - медіа-менеджер
Пінчук Володимир – заслужений будівельник України, Лауреат Державної премії України.
Пісний Павло – бізнесмен
Птушкін Антон – блогер
Радуцький Михайло – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Ременік Вілен – засновник, компанія ВІК-А
Ройз Світлана – дитячий психолог
Сандлер Дмитро – бізнесмен
Соколовський Олександр – засновник групи компаній "Текстиль-Контакт"
Ставніцер Андрій – співвласник та СЕО TIS
Суркіс Григорій – народний депутат
Суркіс Ігор – президент футбольного клубу "Динамо Київ"
Сусленський Олександр – президент Всеукраїнської Єврейської Ради
Терлецька Катерина – доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії математичних наук НЦ МАН
Трипульський Григорій – юрист, кандидат юридичних наук, член виконкому Одеської міськради
Федорік Сергій – засновник та партнер KEY Group
Фельдман Олександр – народний депутат
Френкель Михайло – головний редактор газети «Єврейський оглядач»
Фуксманн Борис – засновник Єврейської юридичної групи України
Чепурняк Євген – народний артист України
Черняк Євген – бізнесмен
Шац Тетяна – мистецтвознавець, генеральний директор культурно-просвітницького проекту ОРМАН
Шверк Григорій – народний депутат VIII скликання
Шенгайт Анатолій – директор Київської міської єврейської громади
Шерешевський Владислав – художник
Шпільфогель Володимир – Президент компанії «Схід-Захід Експрес»
Шпірт Юрій - власник, компанія "АРБЕР"
Шустер Савік – телеведучий
Яковер Максим – член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"
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