Відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Так, серед підписантів: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", - йдеться у листі.

Підписанти також нагадали ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб.

"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно", - заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

Наразі листа підписали вже 85 осіб, які представляють культурну, наукову, політичну та ділову еліту України:

Адамовський Андрій – бізнесмен та меценат

Азман Моше – головний рабин України, Хабад Любавич

Акінша Костянтин – доктор наук, мистецтвознавець, історик, журналіст-розслідувач

Аміров Олександр – підприємець

Бацман Алеся – журналістка та телеведуча

Бейлін Михайло – ресторатор

Береза ​​Борислав – народний депутат VIII скликання

Берлін Михайло – голова наглядової ради, Інститут безпеки дорожнього руху України

Блайх Яаков Дов – головний рабин Києва та України

Вайсберг Матвій – художник, графік, книжковий дизайнер

Василевська-Смаглюк Ольга – народна депутатка

Вугельман Павло – заступник мера Одеси

Гарцман Аркадій – поет та сценарист

Гіршфельд Анатолій – президент, Українська машинобудівна промислова група

Гісер Шайя – уродженець Одеси, рабин єврейської російськомовної громади Єрусалиму.

Голанд Ілля – майстер спорту, засновник компанії "Об'єкт сервіс".

Гольденштейн Борис – засновник та генеральний директор Zezman Holding

Гольдман Роман – супервайзер, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіву

Гордон Дмитро – журналіст та телеведучий

Городецький Євген – засновник, ГО "Березень Бабин Яр"

Григор'єв Максим – бізнесмен

Єлісєєв Олег – генеральний директор телекомунікаційної компанії ТЕНЕТ, член правління Телекомунікаційної палати України, голова наглядової ради Федерації парусного спорту

Єрмолаєв Вадим – бізнесмен та інвестор

Заїка Андрій – президент, Керен Кайємет Лейсраель, Україна

Заразівський Олександр – бізнесмен

Зісельс Йосип – сопрезидент, ВААД України

Злотник Олександр – ректор Київського муніципального музичного інституту ім. Глієра

Іоффе Фаїна – директор, Єврейська конфедерація України

Кармінський Анатолій – Заслужений будівельник України

Кесельман Анатолій – генеральний директор, Благодійний фонд "Хесед Шаарей Ціон"

Кінзбурська Вікторія – народний депутат

Козедубов Дмитро – член наглядової ради, Єврейська конфедерація України

Комаровський Євген – доктор медичних наук, письменник та телеведучий

Комський Леонід – галерист, засновник Аукціонного дому "Дукат".

Корбан Геннадій – бізнесмен, політик, філантроп

Корогодський Гаррі – бізнесмен

Коротко Олександр – поет

Костельман Володимир – мажоритарний акціонер корпорації Fozzy Group

Котляревська Ганна – член Наглядової ради, Єврейська конфедерація України

Левінзон Ростислав – президент Київської міської єврейської громади

Лемберг Євген – голова Ради групи компаній "Аріколь"

Логвинський Георгій – народний депутат VIII скликання

Ложкін Борис – президент, Єврейська конфедерація України

Лойфенфельд Олександр – бізнесмен та філантроп

Луцький Олександр – бізнесмен

Малін Олександр – доктор економічних наук, професор Національного політехнічного університету

Маркович Йонатан – головний рабин Києва "Хаббад Ор Авнер"

Меламуд Олександр – бізнесмен та меценат

Мец Юхим – заслужений майстер спорту

Морозов Юрій – член наглядової ради ЄКУ

Морохівський Вадим – голова наглядової ради Банку Восток

Морохівський Максим – генеральний директор City Rent Capital, співзасновник ГО "Одеський інститут розвитку"

Нісилевич Світлана – членкиня Спілки театральних діячів, Президент Гільдії підприємців Одеси

Пекар Валерій – викладач

Перцовський Олександр – член правління АТ "Укрзалізниця"

Печерський Юрій – представник Торгово-промислової палати України у Швейцарії та Ліхтенштейні

Пінтус Йосип - медіа-менеджер

Пінчук Володимир – заслужений будівельник України, Лауреат Державної премії України.

Пісний Павло – бізнесмен

Птушкін Антон – блогер

Радуцький Михайло – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Ременік Вілен – засновник, компанія ВІК-А

Ройз Світлана – дитячий психолог

Сандлер Дмитро – бізнесмен

Соколовський Олександр – засновник групи компаній "Текстиль-Контакт"

Ставніцер Андрій – співвласник та СЕО TIS

Суркіс Григорій – народний депутат

Суркіс Ігор – президент футбольного клубу "Динамо Київ"

Сусленський Олександр – президент Всеукраїнської Єврейської Ради

Терлецька Катерина – доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії математичних наук НЦ МАН

Трипульський Григорій – юрист, кандидат юридичних наук, член виконкому Одеської міськради

Федорік Сергій – засновник та партнер KEY Group

Фельдман Олександр – народний депутат

Френкель Михайло – головний редактор газети «Єврейський оглядач»

Фуксманн Борис – засновник Єврейської юридичної групи України

Чепурняк Євген – народний артист України

Черняк Євген – бізнесмен

Шац Тетяна – мистецтвознавець, генеральний директор культурно-просвітницького проекту ОРМАН

Шверк Григорій – народний депутат VIII скликання

Шенгайт Анатолій – директор Київської міської єврейської громади

Шерешевський Владислав – художник

Шпільфогель Володимир – Президент компанії «Схід-Захід Експрес»

Шпірт Юрій - власник, компанія "АРБЕР"

Шустер Савік – телеведучий

Яковер Максим – член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"