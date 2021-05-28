Уже известны два новичка УПЛ в следующем сезоне

Ровенский "Верес" и одесский "Черноморец" досрочно завоевали путевки в украинскую Премьер-лигу. За два тура до конца Первой лиги они недосягаемы для преследователей, чтобы выпасть из топ-3.

Так, "Верес" смог выйти в УПЛ благодаря тому, что "Агробизнес" в 28-м туре уступил "ВПК-Агро". Теперь "Агробизнес" отстает от "Вереса" на 8 очков за два матча до конца сезона. У ровенского клуба к тому же есть матч в запасе.

"Черноморец" выход в УПЛ гарантировал сам - вчера одесситы переиграли на выезде "Металлист-1925" (1:0), который идет третьим. "Моряки" имеют 6 очков преимущества над харьковчанами, но даже в случае равенства баллов будут выше, так как выиграли оба очных матча в сезоне.

Еще за одно место в Премьер-лиге борются "Металлист-1925", "Агробизнес" и "Николаев".

Сезон в Первой лиге завершается 12 июня.