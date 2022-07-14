UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что известно о подготовке ВСУ к ракетным ударам по Беларуси: заявление ГУР

Фото: в ГУР опровергли российской фейки (militarist.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В Главном управлении разведки МО Украины опровергли российские фейки о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

"Подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, которые проводятся в РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытии военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины", - заявили в ГУР.

Там добавили, подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права.

Напомним, ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта с женой, в котором она рассказала, как российские офицеры на войне в Украине убили солдата из Бурятии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине