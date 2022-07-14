Що відомо про підготовку ЗСУ до ракетних ударів по Білорусі: заява ГУР

В Головному управлінні розвідки МО України спростували російські фейки про нібито підготовку ЗСУ до нанесення ударів по об'єктах у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

Протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних сил України до нанесення ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

"Подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться РФ з метою втягування Білорусі у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України", - заявили в ГУР.

Там додали, подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права.