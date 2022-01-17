Виверження вулкана в Тонга. Ударні хвилі дійшли до України

У Королівстві Тонга на півдні Тихого океану відбулося сильне виверження вулкана. Ударні хвилі від виверження обігнули планету двічі та також дійшли до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook .

Хвилі зафіксували українські вчені. "Скачки" атмосферного тиску зареєстрували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 мм ртутного стовпа.

Крім того, фахівці стверджують, що ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

"Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах", - йдеться у повідомленні.