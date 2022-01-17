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Виверження вулкана в Тонга. Ударні хвилі дійшли до України

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 13:51
Виверження вулкана в Тонга. Ударні хвилі дійшли до України Фото: у Тонга зафіксували виверження вулкана (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У Королівстві Тонга на півдні Тихого океану відбулося сильне виверження вулкана. Ударні хвилі від виверження обігнули планету двічі та також дійшли до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

Хвилі зафіксували українські вчені. "Скачки" атмосферного тиску зареєстрували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 мм ртутного стовпа.

Крім того, фахівці стверджують, що ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

"Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 бали. Підземні поштовхи відчувалися на території Одеської області.

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