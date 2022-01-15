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Извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна уже накрыла Тонга

Автор: Сергей Новиков

В Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана. В результате образовалось цунами, которое угрожает Тонга, Фиджи, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что волна уже накрыла островное государство Тонга, в соцсетях публикуют видео, как вода затопила церковь и несколько домов. Очевидцы также сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, которая находится в 65 километрах от вулкана.

Местных жителей призвали эвакуироваться на возвышенности. Объявления об угрозе цунами были распространены властями нескольких стран в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.

Последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай вызвало столбы газа, дыма и пепла высотой до 20 километров. Извержение было настолько мощным, что раскаты грома слышали даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от самого вулкана.

Напомним, в начале года проснулся один из наиболее активных вулканов мира на востоке Демократической республики Конго, он начал извергать тучи дыма и вулканический пепел. Предыдущее извержение унесло жизни более 30 человек.

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