Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула і десятки постраждали

В результаті виверженні вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали. Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися і виявилися заблокованими в будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel News Asia .

Як повідомив заступник голови адміністрації округу Масдар, загиблий проживав в окрузі Лумаджанг. За його словами, при виверженні вулкана постраждала 41 людина. Вони отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Також наголошується, що через стрімкий рух лави місцеві жителі виявилися заблоковані в будинках і будівлях. Для їх евакуації влада залучає вертольоти.

Крім того, евакуацію жителів ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг і повністю знищений міст в цьому районі.