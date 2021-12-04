Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула і десятки постраждали
В результаті виверженні вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали. Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися і виявилися заблокованими в будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel News Asia.
Як повідомив заступник голови адміністрації округу Масдар, загиблий проживав в окрузі Лумаджанг. За його словами, при виверженні вулкана постраждала 41 людина. Вони отримали опіки різного ступеня тяжкості.
Також наголошується, що через стрімкий рух лави місцеві жителі виявилися заблоковані в будинках і будівлях. Для їх евакуації влада залучає вертольоти.
Крім того, евакуацію жителів ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг і повністю знищений міст в цьому районі.
Detik detik awan panas letusan semeru @lumajangsatu1 pic.twitter.com/ypmTXarDK5— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
Нагадаємо, 4 грудня вулкан Семеру на індонезійському острові Ява викинув стовп попелу висотою 15 кілометрів. Жителі рятувалися втечею.