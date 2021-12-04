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Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула і десятки постраждали

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Джакарта, Субота 04 грудня 2021 21:12
Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула і десятки постраждали Фото: при виверженні вулкана в Індонезії загинула одна людина, десятки постраждали (thehindu.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті виверженні вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали. Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися і виявилися заблокованими в будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel News Asia.

Як повідомив заступник голови адміністрації округу Масдар, загиблий проживав в окрузі Лумаджанг. За його словами, при виверженні вулкана постраждала 41 людина. Вони отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Також наголошується, що через стрімкий рух лави місцеві жителі виявилися заблоковані в будинках і будівлях. Для їх евакуації влада залучає вертольоти.

Крім того, евакуацію жителів ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг і повністю знищений міст в цьому районі.

Нагадаємо, 4 грудня вулкан Семеру на індонезійському острові Ява викинув стовп попелу висотою 15 кілометрів. Жителі рятувалися втечею.

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