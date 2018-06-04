Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Гватемале в результате извержения вулкана погибли 6 человек

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 03:16
Иллюстративное фото: извержение вулкана (twitter.com/VzlaNewsNow)
Иллюстративное фото: извержение вулкана (twitter.com/VzlaNewsNow)

Из-за активности вулкана Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы

В Гватемале началось мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли шесть человек, еще 20 ранены. Об этом сообщила гватемальская служба по снижению последствий стихийных бедствий, передает NTN24.

Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы.

Пепел выпал в семи муниципалитетах страны, эвакуированы 2 тысячи человек.

Официальные лица не уточнили, как погибли жертвы, но некоторые местные СМИ сообщили, что они оказались в ловушке сошедшей с вулкана лавы.

Некоторые СМИ также сообщают о десятках пропавших без вести.

Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Напомним, в мае в восточной части острова Гавайи из-за извержения в районе вулкана Килауэа были разрушены 26 домов, они были уничтожены потоками лавы.

 

 

На Гавайях электростанцию закрыли из-за приближения лавы к ней В Индонезии из-за извержения вулкана закрыли аэропорт
Теги публикации: вулкан, Гватемала, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top