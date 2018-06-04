В Гватемале в результате извержения вулкана погибли 6 человек

Из-за активности вулкана Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы

В Гватемале началось мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли шесть человек, еще 20 ранены. Об этом сообщила гватемальская служба по снижению последствий стихийных бедствий, передает NTN24.

Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы.

Пепел выпал в семи муниципалитетах страны, эвакуированы 2 тысячи человек.

Официальные лица не уточнили, как погибли жертвы, но некоторые местные СМИ сообщили, что они оказались в ловушке сошедшей с вулкана лавы.

Некоторые СМИ также сообщают о десятках пропавших без вести.

Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F — China Xinhua News (@XHNews) June 3, 2018

Напомним, в мае в восточной части острова Гавайи из-за извержения в районе вулкана Килауэа были разрушены 26 домов, они были уничтожены потоками лавы.