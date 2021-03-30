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Изучили схемы разгрузки Hyundai: стали известны подробности подъема вагонов "Интерсити"

Новина українською → Запорожье, Вторник 30 марта 2021 18:03
Изучили схемы разгрузки Hyundai: стали известны подробности подъема вагонов "Интерсити" Фото: поезд сошел с рельсов под Запорожьем (facebook com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Головной вагон скоростного пассажирского поезда "Интерсити" удалось поднять и поставить на рельсы не повредив его каркас. Для этого железнодорожники изучили схемы разгрузки Hyundai после их доставки в Украину из Южной Кореи.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныцы" в Facebook.

"Поднято восемь вагонов. Головной вагон уже на колесах, его каркас во время подъема не поврежден. Для это пришлось изучать схемы разгрузки Hyundai после доставки из Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Еще один вагон будет поднят и поставлен на рельсы специальным железнодорожным краном. Завершить работы планируют до 21:00. После этого - восстановление колеи и возобновление движения на участке.

Для ликвидации последствий аварии, кроме сотрудников "Укрзализныцы", привлекли специалистов Hyundai Rotem. Они отслеживают минимизацию повреждений и готовятся к скорейшему восстановлению вагонов.

Напомним, 29 марта шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров. Никто не пострадал.

"Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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