Изучили схемы разгрузки Hyundai: стали известны подробности подъема вагонов "Интерсити"

Головной вагон скоростного пассажирского поезда "Интерсити" удалось поднять и поставить на рельсы не повредив его каркас. Для этого железнодорожники изучили схемы разгрузки Hyundai после их доставки в Украину из Южной Кореи.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныцы" в Facebook .

"Поднято восемь вагонов. Головной вагон уже на колесах, его каркас во время подъема не поврежден. Для это пришлось изучать схемы разгрузки Hyundai после доставки из Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Еще один вагон будет поднят и поставлен на рельсы специальным железнодорожным краном. Завершить работы планируют до 21:00. После этого - восстановление колеи и возобновление движения на участке.

Для ликвидации последствий аварии, кроме сотрудников "Укрзализныцы", привлекли специалистов Hyundai Rotem. Они отслеживают минимизацию повреждений и готовятся к скорейшему восстановлению вагонов.