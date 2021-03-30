Вивчили схеми розвантаження Hyundai: стали відомі подробиці підйому вагонів "Інтерсіті"

Головний вагон швидкісного пасажирського поїзда "Інтерсіті" вдалося підняти і поставити на рейки не пошкодивши його каркас. Для цього залізничники вивчили схеми розвантаження Hyundai після їх доставки в Україну з Південної Кореї.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook .

"Піднято вісім вагонів. Головний вагон вже на колесах, його каркас під час підйому не пошкоджений. Для цього довелося вивчати схеми розвантаження Hyundai після доставки з Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Ще один вагон буде піднятий і поставлений на рейки спеціальним залізничним краном. Завершити роботи планують до 21:00. Після цього - відновлення колії та відновлення руху на ділянці.

Для ліквідації наслідків аварії, крім співробітників "Укрзалізниці", залучили фахівців Hyundai Rotem. Вони відстежують мінімізацію пошкоджень і готуються до швидкого відновлення вагонів.